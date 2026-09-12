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Верхний душ Haiba сталь(HB004) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Верхний душ Haiba сталь(HB004)

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Верхний душ Haiba сталь(HB004) - фото 1
Верхний душ Haiba сталь(HB004) - фото 2
Верхний душ Haiba сталь(HB004) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
потолочный
  • Верхний душ Haiba сталь(HB004) - фото 1
  • Верхний душ Haiba сталь(HB004) - фото 2
  • Верхний душ Haiba сталь(HB004) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690686
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
20 см
Длина, м
20
Цвет
хром
Монтаж
потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
20
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х28
Вес, г.
570

Описание товара Верхний душ Haiba сталь(HB004)

Все изделия бренда Haiba отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами. Верхний душ Haiba подойдет для любого соединения на 1/2.

Отзывы о товаре Верхний душ Haiba сталь(HB004)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
20 см
Длина, м
20
Цвет
хром
Монтаж
потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
20
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Все изделия бренда Haiba отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами. Верхний душ Haiba подойдет для любого соединения на 1/2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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