Электрическая турка Kitfort КТ-7502
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
Тип используемого кофе
молотый
Объем
0.5 л
Основной цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690480
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип используемого кофе
молотый
Объем
0.5 л
Материал корпуса
пластик/сталь/стекло
Основной цвет
черный
Функции и особенности
индикация включения, защита от поражения электрическим током - I
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х18
Вес, кг.
1.15
Описание товара Электрическая турка Kitfort КТ-7502
Электрическая турка КТ-7502 варит кофе по-турецки. С ней вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе на 8 чашек по 60 мл. Устройство состоит из базы и турки. Кофе по-восточному или кофе по-турецки — кофе, приготовленный путем варки мелкомолотых зёрен кофе в воде. Чтобы сварить кофе по-турецки, в турку засыпают молотый кофе, заливают воду и нагревают её почти до кипения.
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Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип используемого кофе
молотый
Объем
0.5 л
Материал корпуса
пластик/сталь/стекло
Основной цвет
черный
Функции и особенности
индикация включения, защита от поражения электрическим током - I
Страна производитель
Китай
Электрическая турка КТ-7502 варит кофе по-турецки. С ней вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе на 8 чашек по 60 мл. Устройство состоит из базы и турки. Кофе по-восточному или кофе по-турецки — кофе, приготовленный путем варки мелкомолотых зёрен кофе в воде. Чтобы сварить кофе по-турецки, в турку засыпают молотый кофе, заливают воду и нагревают её почти до кипения.
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