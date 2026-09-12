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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546

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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 1
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 2
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 3
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 4
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 5
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 6
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 7
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 8
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 9
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 10
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 11
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 12
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Объём резервуара для воды
0.6
Мощность
1450
Капучинатор
нет
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 1
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 2
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 3
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 4
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 5
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 6
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 7
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 8
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 9
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 10
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 11
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 12
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690318
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Цвет
белый, черный
Мощность
1450
Капучинатор
нет
Максимальное давление
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х15
Вес, кг.
3.53

Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546

Кофеварка «3 в 1» КТ-7546 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и DolceGusto, а также для молотого кофе. Капсульно-рожковая кофеварка поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления кофе быстрым, простым и удобным. Кофе в капсулах уже спрессован, для приготовления кофе в капсулах необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. В таком случае нет необходимости отмерять необходимое количество молотого кофе и самостоятельно его темперовать. Также кофе в капсулах может долго хранится благодаря герметичной упаковке. После приготовления напитка чистить кофеварку становится проще: кофейная капсула просто выбрасывается, нет необходимости выкидывать кофейную таблетку и промывать фильтр. Кофеварка «3 в 1» KT-7546 совмещает в себе все преимущества каждого вида кофеварок.

Отзывы о товаре Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Цвет
белый, черный
Мощность
1450
Капучинатор
нет
Максимальное давление
19
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка «3 в 1» КТ-7546 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и DolceGusto, а также для молотого кофе. Капсульно-рожковая кофеварка поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления кофе быстрым, простым и удобным. Кофе в капсулах уже спрессован, для приготовления кофе в капсулах необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. В таком случае нет необходимости отмерять необходимое количество молотого кофе и самостоятельно его темперовать. Также кофе в капсулах может долго хранится благодаря герметичной упаковке. После приготовления напитка чистить кофеварку становится проще: кофейная капсула просто выбрасывается, нет необходимости выкидывать кофейную таблетку и промывать фильтр. Кофеварка «3 в 1» KT-7546 совмещает в себе все преимущества каждого вида кофеварок.
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