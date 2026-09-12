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Ирригатор Kitfort КТ-2988 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Kitfort КТ-2988

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Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 1
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 2
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 3
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 4
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 5
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 6
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 7
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 8
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 9
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 10
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 11
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 12
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 13
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 14
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 15
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 16
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 17
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 18
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 19
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 20
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 21
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 22
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 23
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 24
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 25
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 26
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 27
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 28
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 29
Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество температурных режимов
4
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1500 имп/мин
Насадок в комплекте
2 шт.
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 1
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 2
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 3
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 4
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 5
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 6
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 7
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 8
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 9
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 10
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 11
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 12
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 13
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 14
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 15
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 16
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 17
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 18
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 19
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 20
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 21
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 22
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 23
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 24
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 25
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 26
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 27
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 28
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 29
  • Ирригатор Kitfort КТ-2988 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690281
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
13.5
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель USB Type-C, стандартная насадкаx2 шт., упаковка
Количество температурных режимов
4
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1500 имп/мин
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х7
Вес, г.
300

Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-2988

Управление устройством осуществляется всего одной кнопкой. У ирригатора 4 режима работы – «Норма», «Мягко1», «Мягко2» и «Пульс». Если вы до этого не пользовались ирригатором, то начинайте с режима «Мягко», чтобы дёсны привыкли к устройству и окрепли. В комплекте к ирригатору идут 2 струйные насадки. Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи. Чтобы извлечь насадку, необходимо нажать на кнопку снятия насадки, а затем потянуть насадку вверх. Ёмкость резервуара для воды составляет 120 мл. Этого количества достаточно, чтобы обработать все труднодоступные участки во рту. Чтобы наполнить резервуар, необходимо всего лишь открыть крышку резервуара и налить в него воду или специальный раствор. Модель КТ-2988 является портативным ирригатором: его можно брать с собой в путешествия или на работу. В комплекте идёт шнур USB, заряжать устройство можно от сети, компьютера или пауэрбанка. Время полной зарядки составляет около 4 часов.

Отзывы о товаре Ирригатор Kitfort КТ-2988




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
13.5
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель USB Type-C, стандартная насадкаx2 шт., упаковка
Количество температурных режимов
4
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1500 имп/мин
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Управление устройством осуществляется всего одной кнопкой. У ирригатора 4 режима работы – «Норма», «Мягко1», «Мягко2» и «Пульс». Если вы до этого не пользовались ирригатором, то начинайте с режима «Мягко», чтобы дёсны привыкли к устройству и окрепли. В комплекте к ирригатору идут 2 струйные насадки. Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи. Чтобы извлечь насадку, необходимо нажать на кнопку снятия насадки, а затем потянуть насадку вверх. Ёмкость резервуара для воды составляет 120 мл. Этого количества достаточно, чтобы обработать все труднодоступные участки во рту. Чтобы наполнить резервуар, необходимо всего лишь открыть крышку резервуара и налить в него воду или специальный раствор. Модель КТ-2988 является портативным ирригатором: его можно брать с собой в путешествия или на работу. В комплекте идёт шнур USB, заряжать устройство можно от сети, компьютера или пауэрбанка. Время полной зарядки составляет около 4 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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