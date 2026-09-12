Весы напольные Kitfort КТ-838
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690258
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Характеристики
Бренд
Автоматическое выключение
да
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х5
Вес, кг.
1.47
Описание товара Весы напольные Kitfort КТ-838
Весы напольные Kitfort КТ-838
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Теги товара: диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Автоматическое выключение
да
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
белый
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Страна производитель
Китай
Весы напольные Kitfort КТ-838
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, российские
Теги товара: диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, российские
Теги товара: диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные
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