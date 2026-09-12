Шторка для ванной Fixsen Vafel серая (FX-5020K)
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Характеристики
Тип товара
Штора для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штора для ванной комнаты
Высота, см
180
Длина, м
180
Комплектация
штора 12 колец, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х1800х2000
Габаритные размеры), см
180х180х200
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х5
Вес, г.
750
Описание товара Шторка для ванной Fixsen Vafel серая (FX-5020K)
Водоотталкивающая шторка Fixsen Vafel для ванной комнаты, выполнена в сером цвете с вертикальным принтом. Особенности: металлические усиленные люверсы (d-10 см), благодаря резиновому утяжелителю штора самостоятельно расправляется и не сминается, сохраняет аккуратный и эстетический вид. Правила ухода за изделием: деликатная стирка в теплой воде, стирка в стиральной машине «деликатный» режим до 30С, низкая температура при машинной сушке, низкая температура глажения до 110С.
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Бренд
Тип товара
Штора для ванной комнаты
Высота, см
180
Длина, м
180
Комплектация
штора 12 колец, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х1800х2000
Габаритные размеры), см
180х180х200
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
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Страна производитель
Китай
Водоотталкивающая шторка Fixsen Vafel для ванной комнаты, выполнена в сером цвете с вертикальным принтом. Особенности: металлические усиленные люверсы (d-10 см), благодаря резиновому утяжелителю штора самостоятельно расправляется и не сминается, сохраняет аккуратный и эстетический вид. Правила ухода за изделием: деликатная стирка в теплой воде, стирка в стиральной машине «деликатный» режим до 30С, низкая температура при машинной сушке, низкая температура глажения до 110С.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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