Top.Mail.Ru
Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 1
Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 2
Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690054
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
30
Длина, м
30
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Основной материал
МДФ
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
75x30x30
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х33х33
Вес, кг.
12

Описание товара Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010)

навесной угловой шкаф с одним распашным зеркальным фасадом.

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
30
Длина, м
30
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Основной материал
МДФ
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
75x30x30
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
навесной угловой шкаф с одним распашным зеркальным фасадом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...