Top.Mail.Ru
Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093) - фото 1
Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сухой трап для душа
  • Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093) - фото 1
  • Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690015
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pestan
Тип товара
Сухой трап для душа
Высота, см
15.5
Длина, м
26.5
Комплектация
база/сифон, стакан слива, кольцо гидроизоляции, металлический фланец для гидроизоляции, корпус под решетку, решетка, рамка, комплек креплений, крышка для защиты внутренней части карьера при монтаже
Материал
нержавеющая сталь/стекло
Габариты (ВxГxШ), мм
155х266х226
Габаритные размеры), см
15.5х26.6х22.6
Страна производства
Сербия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
22.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х20
Вес, кг.
1.11

Описание товара Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093)

Душевой трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass - производится из высококачественных материалов. Пригоден для установки в ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы.

Отзывы о товаре Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pestan
Тип товара
Сухой трап для душа
Высота, см
15.5
Длина, м
26.5
Комплектация
база/сифон, стакан слива, кольцо гидроизоляции, металлический фланец для гидроизоляции, корпус под решетку, решетка, рамка, комплек креплений, крышка для защиты внутренней части карьера при монтаже
Материал
нержавеющая сталь/стекло
Габариты (ВxГxШ), мм
155х266х226
Габаритные размеры), см
15.5х26.6х22.6
Страна производства
Сербия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
22.6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass - производится из высококачественных материалов. Пригоден для установки в ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...