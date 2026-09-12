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Смеситель Fmark "моно" Fmark (FS12210) на одну воду купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Fmark "моно" Fmark (FS12210) на одну воду

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Смеситель Fmark &quot;моно&quot; Fmark (FS12210) на одну воду
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
198
Длина излива
148
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689869
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
27
Длина, м
17.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
198
Длина излива
148
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
вращение излива, рычажный тип смесителя.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х7
Вес, г.
410

Описание товара Смеситель Fmark "моно" Fmark (FS12210) на одну воду

Керамическая кран-букса обеспечивает плавную регулировку потока воды, а гибкая подводка упрощает монтаж. Подходит для объектов эконом- и среднего класса благодаря оптимальному соотношению цены и качества



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark "моно" Fmark (FS12210) на одну воду




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
27
Длина, м
17.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
198
Развернуть
Длина излива
148
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
вращение излива, рычажный тип смесителя.
Страна производитель
Китай
Описание
Керамическая кран-букса обеспечивает плавную регулировку потока воды, а гибкая подводка упрощает монтаж. Подходит для объектов эконом- и среднего класса благодаря оптимальному соотношению цены и качества


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
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