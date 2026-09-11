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Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА

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Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА - фото 1
Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА - фото 2
Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Высота излива
185
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА - фото 1
  • Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА - фото 2
  • Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553672
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
кран, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
185
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
кран на одну воду
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х8
Вес, г.
370

Описание товара Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА

Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.



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Отзывы о товаре Кран для холодной воды FAUZT FZs-101-17 тип Кр-ЦБА




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
кран, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
185
Длина излива
165
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
кран на одну воду
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
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Отзывы


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