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Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1)

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Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1) - фото 1
Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Цвет
синий
Материал корпуса
латунь
  • Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1) - фото 1
  • Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689097
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Высота, см
7.8
Длина, м
14.5
Габариты (ВxГxШ), мм
670х680х410
Габаритные размеры), см
67х68х41
Страна производства
Китай
Ширина, см
6.8
Тип управления
вентильное
Комплектация
кран, упаковка
Цвет
синий
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
проверка на давление 200 бар, герметичность при 110°c и 16 бар, нагрузка на изгиб 178 нм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
330

Описание товара Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1)

Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1) предназначен для использования в водопроводных системах. Произведен из латуни, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Подходит для монтажа в различных условиях, включая системы отопления и водоснабжения.



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Отзывы о товаре Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Высота, см
7.8
Длина, м
14.5
Габариты (ВxГxШ), мм
670х680х410
Габаритные размеры), см
67х68х41
Страна производства
Китай
Ширина, см
6.8
Тип управления
вентильное
Комплектация
кран, упаковка
Цвет
синий
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
проверка на давление 200 бар, герметичность при 110°c и 16 бар, нагрузка на изгиб 178 нм
Страна производитель
Китай
Описание
Кран шаровой RM-L ВР-НР 1 муфтовый бабочка Ду25 Ру30 (11Б27п1) предназначен для использования в водопроводных системах. Произведен из латуни, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Подходит для монтажа в различных условиях, включая системы отопления и водоснабжения.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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