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Сифон для кухонных моек GRAND (СФ-0005) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сифон для кухонных моек GRAND (СФ-0005)

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Сифон для кухонных моек GRAND (СФ-0005) - фото 1
Сифон для кухонных моек GRAND (СФ-0005) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сифон для кухонных моек
Цвет
белый
Комплектация
сифон, документация
  • Сифон для кухонных моек GRAND (СФ-0005) - фото 1
  • Сифон для кухонных моек GRAND (СФ-0005) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 753 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689865
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Сифон для кухонных моек
Высота, см
11
Длина, м
63
Габаритные размеры), см
11x63x20
Страна производства
Россия
Цвет
белый
Комплектация
сифон, документация
Материал
нержавеющая сталь/пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
110x630x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х13
Вес, кг.
1

Описание товара Сифон для кухонных моек GRAND (СФ-0005)

Сифон для кухонных моек с двумя чашами Granula Grand с круглым переливом, отводом под посудомоечную машину. Сифон предназначен для мойки с двумя чашами со сливом 90 мм.

Отзывы о товаре Сифон для кухонных моек GRAND (СФ-0005)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Сифон для кухонных моек
Высота, см
11
Длина, м
63
Габаритные размеры), см
11x63x20
Страна производства
Россия
Цвет
белый
Комплектация
сифон, документация
Материал
нержавеющая сталь/пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
110x630x200
Страна производитель
Китай
Описание
Сифон для кухонных моек с двумя чашами Granula Grand с круглым переливом, отводом под посудомоечную машину. Сифон предназначен для мойки с двумя чашами со сливом 90 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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