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Поручень Savol изогнутый (S-010300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поручень Savol изогнутый (S-010300)

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Поручень Savol изогнутый (S-010300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689783
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Высота, см
8.5
Длина, м
45.5
Комплектация
поручень, саморезы, дюбели
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
85х135х455
Габаритные размеры), см
8.5х13.5х45.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х22
Вес, г.
380

Описание товара Поручень Savol изогнутый (S-010300)

Настенный поручень для ванной, выполненный из нержавеющей стали и имеющий длину 45,5 сантиметров. Поручень для ванны имеет округлую форму и гладкую глянцевую поверхность, которая не только эстетически привлекательна, но и обеспечивает безопасность при использовании. Поручень для туалета Savol оснащен держателем-ручкой, который позволяет удобно держаться во время купания и предотвращает скольжение. Этот поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Поручень для ванной для пожилых крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене. Кроме того, поручни для ванной предназначены для людей с ограниченными возможностями, детей, беременных женщин и пожилых людей, что делает его идеальным выбором для любой ванной комнаты.

Отзывы о товаре Поручень Savol изогнутый (S-010300)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Высота, см
8.5
Длина, м
45.5
Комплектация
поручень, саморезы, дюбели
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
85х135х455
Габаритные размеры), см
8.5х13.5х45.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
45.5
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Страна производитель
Китай
Описание
Настенный поручень для ванной, выполненный из нержавеющей стали и имеющий длину 45,5 сантиметров. Поручень для ванны имеет округлую форму и гладкую глянцевую поверхность, которая не только эстетически привлекательна, но и обеспечивает безопасность при использовании. Поручень для туалета Savol оснащен держателем-ручкой, который позволяет удобно держаться во время купания и предотвращает скольжение. Этот поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Поручень для ванной для пожилых крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене. Кроме того, поручни для ванной предназначены для людей с ограниченными возможностями, детей, беременных женщин и пожилых людей, что делает его идеальным выбором для любой ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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