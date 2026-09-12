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Поручень Savol (S-01030L) с мыльницей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поручень Savol (S-01030L) с мыльницей

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Поручень Savol (S-01030L) с мыльницей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689780
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Высота, см
13.5
Длина, м
45.5
Комплектация
поручень, саморезы, дюбели
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
135х135х455
Габаритные размеры), см
13.5х13.5х45.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х42х30
Вес, г.
620

Описание товара Поручень Savol (S-01030L) с мыльницей

Поручень Savol S-01030L с мыльницей. Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.

Отзывы о товаре Поручень Savol (S-01030L) с мыльницей




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Высота, см
13.5
Длина, м
45.5
Комплектация
поручень, саморезы, дюбели
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
135х135х455
Габаритные размеры), см
13.5х13.5х45.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
45.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Поручень Savol S-01030L с мыльницей. Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поручень Savol (S-01030L) с мыльницей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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