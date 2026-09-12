Поручень Savol (S-01030L) с мыльницей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689780
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Поручень для ванной
Высота, см
13.5
Длина, м
45.5
Комплектация
поручень, саморезы, дюбели
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
135х135х455
Габаритные размеры), см
13.5х13.5х45.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х42х30
Вес, г.
620
Описание товара Поручень Savol (S-01030L) с мыльницей
Поручень Savol S-01030L с мыльницей. Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.
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Бренд
Тип товара
Поручень для ванной
Высота, см
13.5
Длина, м
45.5
Комплектация
поручень, саморезы, дюбели
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
135х135х455
Габаритные размеры), см
13.5х13.5х45.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
45.5
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Страна производитель
Китай
Поручень Savol S-01030L с мыльницей. Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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