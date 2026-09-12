Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689735
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
843х245х245
Размеры в упаковке, см
86х28х11
Вес, кг.
6.18
Описание товара Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)
Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
843х245х245
Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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