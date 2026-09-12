Top.Mail.Ru
Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689344
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
16
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
750x160x750
Габаритные размеры), см
75x16x75
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х78х19
Вес, кг.
23.5

Описание товара Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033)

Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033)

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
16
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
750x160x750
Габаритные размеры), см
75x16x75
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркальный шкаф Runo правый Барселона 75 (00000001033) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...