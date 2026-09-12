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Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193)

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Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689329
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
65
Глубина, см
12
Длина, м
40
Основной материал
ЛДСП
Покрытие фасада
ламинированное
Габаритные размеры), см
65x12x40
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х43х15
Вес, кг.
10

Описание товара Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193)

зеркальный шкаф для ванной, выполнен из лдсп, имеет зеркальный фасад и одну распашную дверцу с доводчиками.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
65
Глубина, см
12
Длина, м
40
Основной материал
ЛДСП
Покрытие фасада
ламинированное
Габаритные размеры), см
65x12x40
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Описание
зеркальный шкаф для ванной, выполнен из лдсп, имеет зеркальный фасад и одну распашную дверцу с доводчиками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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