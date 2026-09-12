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Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975)

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Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 1
Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 2
Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 3
Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 4
Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 5
Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 6
Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 7
Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 8
Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 1
  • Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 2
  • Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 3
  • Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 4
  • Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 5
  • Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 6
  • Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 7
  • Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 8
  • Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686674
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
60
Глубина, см
35
Основной материал
влагостойкая дсп
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х30
Вес, кг.
8.7

Описание товара Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975)

Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975)

Отзывы о товаре Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
60
Глубина, см
35
Основной материал
влагостойкая дсп
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба Runo Бари - Микра 40 подвесная белая под накладной умывальник (00-00001975) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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