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Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195)

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Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 1
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 2
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 3
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 4
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 5
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 6
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 7
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 8
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 9
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 10
Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684152
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
70
Глубина, см
28.7
Длина, м
28.7
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
700x287x385
Габаритные размеры), см
70x28.7x38.5
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х42х32
Вес, кг.
5

Описание товара Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195)

Тумба под раковину RUNO лада модное и оригинальное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба для ванной лада (напольная) выполнена в классическом белом цвете. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Корпус тумбы выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат, фасад из МДФ с покрытием пленка. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. К тумбе для ванной подойдет из сантехнического фарфора Манго 40 (400х330 мм). Раковина имеет глубину 17.2 см. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
70
Глубина, см
28.7
Длина, м
28.7
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
да
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
700x287x385
Габаритные размеры), см
70x28.7x38.5
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину RUNO лада модное и оригинальное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба для ванной лада (напольная) выполнена в классическом белом цвете. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Корпус тумбы выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат, фасад из МДФ с покрытием пленка. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. К тумбе для ванной подойдет из сантехнического фарфора Манго 40 (400х330 мм). Раковина имеет глубину 17.2 см. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo графит (под умывальник Манго 40 ) Лада 40 (00-00001195) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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