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Лейка для верхнего душа Savol 1/2? (S-YDP06H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для верхнего душа Savol 1/2? (S-YDP06H)

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Лейка для верхнего душа Savol 1/2? (S-YDP06H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лейка для верхнего душа
Цвет
черный
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
200
Общая длина лейки, мм
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687955
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Лейка для верхнего душа
Цвет
черный
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
20 см
Ширина головки лейки, мм
200
Общая длина лейки, мм
30
Размеры в упаковке, см
34х29х4
Вес, г.
560

Описание товара Лейка для верхнего душа Savol 1/2? (S-YDP06H)

Верхний душ Savol S-YDP06H. Цвет - черный. Материал - нержавеющая сталь. Диаметр 20 см. 1 режим. Все изделия бренда Savol отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами. Верхний душ Savol подойдет для любого соединения на 1/2.

Отзывы о товаре Лейка для верхнего душа Savol 1/2? (S-YDP06H)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Лейка для верхнего душа
Цвет
черный
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
20 см
Ширина головки лейки, мм
200
Общая длина лейки, мм
30
Описание
Верхний душ Savol S-YDP06H. Цвет - черный. Материал - нержавеющая сталь. Диаметр 20 см. 1 режим. Все изделия бренда Savol отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами. Верхний душ Savol подойдет для любого соединения на 1/2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для верхнего душа Savol 1/2? (S-YDP06H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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