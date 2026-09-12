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Душевая стойка Savol (S-009045Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая стойка Savol (S-009045Q)

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Душевая стойка Savol (S-009045Q) - фото 1
Душевая стойка Savol (S-009045Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
  • Душевая стойка Savol (S-009045Q) - фото 1
  • Душевая стойка Savol (S-009045Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687726
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
154 см
Длина, м
16.6
Габариты (ВxГxШ), мм
1540x166x250
Габаритные размеры), см
154x16.6x25
Страна производства
Китай
Комплектация
верхний душ, душевая штанга с держателем лейки, ручной душ, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х29х9
Вес, кг.
4.82

Описание товара Душевая стойка Savol (S-009045Q)

Душевая система Savol S-009045Q с изливом в стильном графитовом исполнении представляет собой современное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из прочной латуни, она имеет матовую поверхность, которая придает ей элегантный и изысканный вид. Система оснащена керамическим картриджем, обеспечивающим долговечность и надежность в использовании. Эта душевая система идеально подходит для бытового использования и обеспечивает комфорт и стиль в вашей ванной комнате, гармонично вписываясь в любой интерьер.

Отзывы о товаре Душевая стойка Savol (S-009045Q)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
154 см
Длина, м
16.6
Габариты (ВxГxШ), мм
1540x166x250
Габаритные размеры), см
154x16.6x25
Страна производства
Китай
Комплектация
верхний душ, душевая штанга с держателем лейки, ручной душ, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система Savol S-009045Q с изливом в стильном графитовом исполнении представляет собой современное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из прочной латуни, она имеет матовую поверхность, которая придает ей элегантный и изысканный вид. Система оснащена керамическим картриджем, обеспечивающим долговечность и надежность в использовании. Эта душевая система идеально подходит для бытового использования и обеспечивает комфорт и стиль в вашей ванной комнате, гармонично вписываясь в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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