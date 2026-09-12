Душевая стойка Savol (S-009045Q)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687726
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
154 см
Длина, м
16.6
Габариты (ВxГxШ), мм
1540x166x250
Габаритные размеры), см
154x16.6x25
Страна производства
Китай
Комплектация
верхний душ, душевая штанга с держателем лейки, ручной душ, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х29х9
Вес, кг.
4.82
Описание товара Душевая стойка Savol (S-009045Q)
Душевая система Savol S-009045Q с изливом в стильном графитовом исполнении представляет собой современное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из прочной латуни, она имеет матовую поверхность, которая придает ей элегантный и изысканный вид. Система оснащена керамическим картриджем, обеспечивающим долговечность и надежность в использовании. Эта душевая система идеально подходит для бытового использования и обеспечивает комфорт и стиль в вашей ванной комнате, гармонично вписываясь в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
154 см
Длина, м
16.6
Габариты (ВxГxШ), мм
1540x166x250
Габаритные размеры), см
154x16.6x25
Страна производства
Китай
Комплектация
верхний душ, душевая штанга с держателем лейки, ручной душ, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Душевая система Savol S-009045Q с изливом в стильном графитовом исполнении представляет собой современное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленная из прочной латуни, она имеет матовую поверхность, которая придает ей элегантный и изысканный вид. Система оснащена керамическим картриджем, обеспечивающим долговечность и надежность в использовании. Эта душевая система идеально подходит для бытового использования и обеспечивает комфорт и стиль в вашей ванной комнате, гармонично вписываясь в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Душевая стойка Savol (S-009045Q) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая стойка Savol (S-009045Q)