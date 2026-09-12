Душевая стойка Fmark (FS8145C)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687718
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
119.5 см
Длина, м
7.4
Габариты (ВxГxШ), мм
1300x420x290
Габаритные размеры), см
130x42x29
Страна производства
Россия
Комплектация
верхний душ, душевая штанга с держателем лейки, ручной душ, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х43х14
Вес, кг.
4.99
Описание товара Душевая стойка Fmark (FS8145C)
Душевая система Fmark - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочного и надежного материала, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.
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Бренд
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
119.5 см
Длина, м
7.4
Габариты (ВxГxШ), мм
1300x420x290
Габаритные размеры), см
130x42x29
Страна производства
Россия
Комплектация
верхний душ, душевая штанга с держателем лейки, ручной душ, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Душевая система Fmark - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочного и надежного материала, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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