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Душевая стойка Fmark (FS8145C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая стойка Fmark (FS8145C)

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Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 1
Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 2
Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 3
Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 4
Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
  • Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 1
  • Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 2
  • Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 3
  • Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 4
  • Душевая стойка Fmark (FS8145C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687718
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
119.5 см
Длина, м
7.4
Габариты (ВxГxШ), мм
1300x420x290
Габаритные размеры), см
130x42x29
Страна производства
Россия
Комплектация
верхний душ, душевая штанга с держателем лейки, ручной душ, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х43х14
Вес, кг.
4.99

Описание товара Душевая стойка Fmark (FS8145C)

Душевая система Fmark - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочного и надежного материала, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.

Отзывы о товаре Душевая стойка Fmark (FS8145C)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
119.5 см
Длина, м
7.4
Габариты (ВxГxШ), мм
1300x420x290
Габаритные размеры), см
130x42x29
Страна производства
Россия
Комплектация
верхний душ, душевая штанга с держателем лейки, ручной душ, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система Fmark - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочного и надежного материала, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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