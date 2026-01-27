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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный

22 Отзывы
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 12
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 13
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 14
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 15
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 16
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 17
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 18
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 19
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 20
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 21
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 22
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 23
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 24
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 25
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 26
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 27
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 28
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 29
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 30
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Цвет
черный
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 12
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 13
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 14
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 15
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 16
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 17
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 18
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 19
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 20
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 21
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 22
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 23
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 24
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 25
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 26
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 27
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 28
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 29
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 30
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 190 руб. 
Начислим 4272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 687507
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный
71 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Страна бренда
Германия
Цвет
черный
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х28х14
Вес, кг.
5

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный

Душевая система AM PM Like смеситель для душа с термостатом, 3 функции, черный F0780422 тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный

Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Термостат работает (для частного дома с бойлером косвенного нагрева - идеально). Очень удобно. Запомнил свою комфортную температуру, выставил за секунду, а не стоишь крутишь пока не поймаешь сочетание температура-напор. Напор воды регулируется Нет лишних режимов работы, поэтому не приходится \"перескакивать\" через какой-то из режимов. При доставке (вывалилась из коробки) потерялась гаечка для крепления тропического душа к настенному креплению (она похоже квадраная была), пришлось искать замену
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная система. Брали на дачу, вода от бойлера, там диапазон поддержания температуры 5гр, что на обычном душе очень ощутимо и пока моешься раз 10 подергаешь регулятор. С этой системой колебания температуры чувствуются, но в комфортном диапазоне. Напор регулируется.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Душевая система хорошая , немного подтекает , но возможно качество сборки . Все работает . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: красивый дизайн, качество системы, простота установки. Ну а теперь минусы: держатель тропического душа не вставлен в стойку. Для того чтобы его вставить, нужно положить не малое усилие. Неудобство переключения с положения выключено на положение кран, переключение идёт через обычный или через тропический душ. Отражателей на эксцентрики нет. Поэтому только 4.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая душевая стойка, но напор обнять и плакать, и он не регулируется! Очень неудобно
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, но не хватало болта для крепления душевой стойки. Заметили когда уже всё установили кроме стойки.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все устроило по качеству. Как начнем использовать, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ринат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Да, выглядит очень круто, прям супер, но не практично и неудобно. Рекомендую прийти в магазин и поюзать
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект полный, выглядит хорошо, пока не устанавлива
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суппер, установка простая, все работает как ожидалось!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, довольны! лучший в принципе ароизводительно сантехники , качество на высоте , цена конечно может и немного завышена
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дарья В.

Достоинства:


Комментарий:
У меня все смесители дома фирмы ам.пм. поэтому выбор душевую стойки был прост. Стойка выполнена качественно, выглядит достойно. Цвет матовый
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. Еще не установили. Качество соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро , упаковка целая , проверим как доберемся до установки . Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Каждый предмет в индивидуальных упаковках. Качество супер.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
очень доволен, правда включение воды из крана только через оборот лейки или тропического душа. можно бы было сделать включение тропического через лейку или кран
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Вероника К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро. Все в комплекте, красивый, установить ещё не успели. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Катерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее качество, просто супер! Соответствует ожиданиям!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, пользуемся 3 месяца, выглядит стильно хорошо вписался в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Маргарита Е.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы знала заранее об этих недостатках, не стала бы заказывать.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, с виду все хорошо, еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2023
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень рада, что мы купили именно эту душ систему. Работает изумительно, выглядит красиво! Брали в комплект в дверьми этой же фирмы) Удобно переключаются режимы на лейке. Рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Страна бренда
Германия
Цвет
черный
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система AM PM Like смеситель для душа с термостатом, 3 функции, черный F0780422 тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Термостат работает (для частного дома с бойлером косвенного нагрева - идеально). Очень удобно. Запомнил свою комфортную температуру, выставил за секунду, а не стоишь крутишь пока не поймаешь сочетание температура-напор. Напор воды регулируется Нет лишних режимов работы, поэтому не приходится \"перескакивать\" через какой-то из режимов. При доставке (вывалилась из коробки) потерялась гаечка для крепления тропического душа к настенному креплению (она похоже квадраная была), пришлось искать замену
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная система. Брали на дачу, вода от бойлера, там диапазон поддержания температуры 5гр, что на обычном душе очень ощутимо и пока моешься раз 10 подергаешь регулятор. С этой системой колебания температуры чувствуются, но в комфортном диапазоне. Напор регулируется.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Душевая система хорошая , немного подтекает , но возможно качество сборки . Все работает . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: красивый дизайн, качество системы, простота установки. Ну а теперь минусы: держатель тропического душа не вставлен в стойку. Для того чтобы его вставить, нужно положить не малое усилие. Неудобство переключения с положения выключено на положение кран, переключение идёт через обычный или через тропический душ. Отражателей на эксцентрики нет. Поэтому только 4.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая душевая стойка, но напор обнять и плакать, и он не регулируется! Очень неудобно
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, но не хватало болта для крепления душевой стойки. Заметили когда уже всё установили кроме стойки.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все устроило по качеству. Как начнем использовать, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ринат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Да, выглядит очень круто, прям супер, но не практично и неудобно. Рекомендую прийти в магазин и поюзать
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект полный, выглядит хорошо, пока не устанавлива
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суппер, установка простая, все работает как ожидалось!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, довольны! лучший в принципе ароизводительно сантехники , качество на высоте , цена конечно может и немного завышена
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дарья В.

Достоинства:


Комментарий:
У меня все смесители дома фирмы ам.пм. поэтому выбор душевую стойки был прост. Стойка выполнена качественно, выглядит достойно. Цвет матовый
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. Еще не установили. Качество соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро , упаковка целая , проверим как доберемся до установки . Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Каждый предмет в индивидуальных упаковках. Качество супер.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
очень доволен, правда включение воды из крана только через оборот лейки или тропического душа. можно бы было сделать включение тропического через лейку или кран
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Вероника К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро. Все в комплекте, красивый, установить ещё не успели. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Катерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее качество, просто супер! Соответствует ожиданиям!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, пользуемся 3 месяца, выглядит стильно хорошо вписался в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Маргарита Е.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы знала заранее об этих недостатках, не стала бы заказывать.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, с виду все хорошо, еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2023
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень рада, что мы купили именно эту душ систему. Работает изумительно, выглядит красиво! Брали в комплект в дверьми этой же фирмы) Удобно переключаются режимы на лейке. Рекомендую!


Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 71190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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