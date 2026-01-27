Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный
Душевая система AM PM Like смеситель для душа с термостатом, 3 функции, черный F0780422 тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.
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Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Термостат работает (для частного дома с бойлером косвенного нагрева - идеально). Очень удобно. Запомнил свою комфортную температуру, выставил за секунду, а не стоишь крутишь пока не поймаешь сочетание температура-напор. Напор воды регулируется Нет лишних режимов работы, поэтому не приходится \"перескакивать\" через какой-то из режимов. При доставке (вывалилась из коробки) потерялась гаечка для крепления тропического душа к настенному креплению (она похоже квадраная была), пришлось искать замену
Достоинства:
Комментарий:
Отличная система. Брали на дачу, вода от бойлера, там диапазон поддержания температуры 5гр, что на обычном душе очень ощутимо и пока моешься раз 10 подергаешь регулятор. С этой системой колебания температуры чувствуются, но в комфортном диапазоне. Напор регулируется.
Достоинства:
Комментарий:
Душевая система хорошая , немного подтекает , но возможно качество сборки . Все работает . Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Плюсы: красивый дизайн, качество системы, простота установки. Ну а теперь минусы: держатель тропического душа не вставлен в стойку. Для того чтобы его вставить, нужно положить не малое усилие. Неудобство переключения с положения выключено на положение кран, переключение идёт через обычный или через тропический душ. Отражателей на эксцентрики нет. Поэтому только 4.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая душевая стойка, но напор обнять и плакать, и он не регулируется! Очень неудобно
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, но не хватало болта для крепления душевой стойки. Заметили когда уже всё установили кроме стойки.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне все устроило по качеству. Как начнем использовать, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Да, выглядит очень круто, прям супер, но не практично и неудобно. Рекомендую прийти в магазин и поюзать
Достоинства:
Комментарий:
Комплект полный, выглядит хорошо, пока не устанавлива
Достоинства:
Комментарий:
Суппер, установка простая, все работает как ожидалось!
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, довольны! лучший в принципе ароизводительно сантехники , качество на высоте , цена конечно может и немного завышена
Достоинства:
Комментарий:
У меня все смесители дома фирмы ам.пм. поэтому выбор душевую стойки был прост. Стойка выполнена качественно, выглядит достойно. Цвет матовый
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован. Еще не установили. Качество соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро , упаковка целая , проверим как доберемся до установки . Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Каждый предмет в индивидуальных упаковках. Качество супер.
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен, правда включение воды из крана только через оборот лейки или тропического душа. можно бы было сделать включение тропического через лейку или кран
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро. Все в комплекте, красивый, установить ещё не успели. Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее качество, просто супер! Соответствует ожиданиям!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, пользуемся 3 месяца, выглядит стильно хорошо вписался в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Если бы знала заранее об этих недостатках, не стала бы заказывать.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, с виду все хорошо, еще не устанавливали
Достоинства:
Комментарий:
Я очень рада, что мы купили именно эту душ систему. Работает изумительно, выглядит красиво! Брали в комплект в дверьми этой же фирмы) Удобно переключаются режимы на лейке. Рекомендую!
Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Термостат работает (для частного дома с бойлером косвенного нагрева - идеально). Очень удобно. Запомнил свою комфортную температуру, выставил за секунду, а не стоишь крутишь пока не поймаешь сочетание температура-напор. Напор воды регулируется Нет лишних режимов работы, поэтому не приходится \"перескакивать\" через какой-то из режимов. При доставке (вывалилась из коробки) потерялась гаечка для крепления тропического душа к настенному креплению (она похоже квадраная была), пришлось искать замену
Достоинства:
Комментарий:
Отличная система. Брали на дачу, вода от бойлера, там диапазон поддержания температуры 5гр, что на обычном душе очень ощутимо и пока моешься раз 10 подергаешь регулятор. С этой системой колебания температуры чувствуются, но в комфортном диапазоне. Напор регулируется.
Достоинства:
Комментарий:
Душевая система хорошая , немного подтекает , но возможно качество сборки . Все работает . Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Плюсы: красивый дизайн, качество системы, простота установки. Ну а теперь минусы: держатель тропического душа не вставлен в стойку. Для того чтобы его вставить, нужно положить не малое усилие. Неудобство переключения с положения выключено на положение кран, переключение идёт через обычный или через тропический душ. Отражателей на эксцентрики нет. Поэтому только 4.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая душевая стойка, но напор обнять и плакать, и он не регулируется! Очень неудобно
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, но не хватало болта для крепления душевой стойки. Заметили когда уже всё установили кроме стойки.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне все устроило по качеству. Как начнем использовать, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Да, выглядит очень круто, прям супер, но не практично и неудобно. Рекомендую прийти в магазин и поюзать
Достоинства:
Комментарий:
Комплект полный, выглядит хорошо, пока не устанавлива
Достоинства:
Комментарий:
Суппер, установка простая, все работает как ожидалось!
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, довольны! лучший в принципе ароизводительно сантехники , качество на высоте , цена конечно может и немного завышена
Достоинства:
Комментарий:
У меня все смесители дома фирмы ам.пм. поэтому выбор душевую стойки был прост. Стойка выполнена качественно, выглядит достойно. Цвет матовый
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован. Еще не установили. Качество соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро , упаковка целая , проверим как доберемся до установки . Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Каждый предмет в индивидуальных упаковках. Качество супер.
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен, правда включение воды из крана только через оборот лейки или тропического душа. можно бы было сделать включение тропического через лейку или кран
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро. Все в комплекте, красивый, установить ещё не успели. Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее качество, просто супер! Соответствует ожиданиям!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, пользуемся 3 месяца, выглядит стильно хорошо вписался в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Если бы знала заранее об этих недостатках, не стала бы заказывать.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, с виду все хорошо, еще не устанавливали
Достоинства:
Комментарий:
Я очень рада, что мы купили именно эту душ систему. Работает изумительно, выглядит красиво! Брали в комплект в дверьми этой же фирмы) Удобно переключаются режимы на лейке. Рекомендую!