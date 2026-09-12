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Парогенератор Braun IS3155 VI SS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парогенератор Braun IS3155 VI SS

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Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 1
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 2
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 3
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 4
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 5
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 6
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 7
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 8
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 9
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 10
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 11
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 12
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 13
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 14
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 15
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 16
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 17
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 18
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 19
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 20
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 21
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 22
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 23
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 24
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 25
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Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 27
Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 28
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Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 1
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 2
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 3
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 4
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 5
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 6
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 7
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 8
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 9
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 10
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 11
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 12
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 13
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 14
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 15
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 16
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 17
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 18
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 19
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 20
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 21
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 22
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 23
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 24
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 25
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 26
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 27
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 28
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 29
  • Парогенератор Braun IS 3155 VI SS - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687488
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Парогенераторы
Размеры в упаковке, см
37х34х25
Вес, кг.
3.5

Описание товара Парогенератор Braun IS3155 VI SS

Парогенератор Braun IS3155VI освободит вас от утомительного отглаживания белья утюгом. С его использованием можно одинаково эффективно отпаривать деловые костюмы и очищать от бактерий всевозможные поверхности. Скорость подачи пара для модели достигает 125 г/мин. Объем резервуара для жидкости – 2 л – указывает на то, что его не придется пополнять слишком часто. Парогенератор Braun IS3155VI можно применять как горизонтально, так и вертикально. За долгий срок службы модели отвечают противокапельная система, опция защиты от накипи и автоматическое отключение.

Отзывы о товаре Парогенератор Braun IS3155 VI SS




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Парогенераторы
Описание
Парогенератор Braun IS3155VI освободит вас от утомительного отглаживания белья утюгом. С его использованием можно одинаково эффективно отпаривать деловые костюмы и очищать от бактерий всевозможные поверхности. Скорость подачи пара для модели достигает 125 г/мин. Объем резервуара для жидкости – 2 л – указывает на то, что его не придется пополнять слишком часто. Парогенератор Braun IS3155VI можно применять как горизонтально, так и вертикально. За долгий срок службы модели отвечают противокапельная система, опция защиты от накипи и автоматическое отключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Парогенератор Braun IS3155 VI SS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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