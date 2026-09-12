Парогенератор Braun IS3155 VI SS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687488
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х34х25
Вес, кг.
3.5
Описание товара Парогенератор Braun IS3155 VI SS
Парогенератор Braun IS3155VI освободит вас от утомительного отглаживания белья утюгом. С его использованием можно одинаково эффективно отпаривать деловые костюмы и очищать от бактерий всевозможные поверхности. Скорость подачи пара для модели достигает 125 г/мин. Объем резервуара для жидкости – 2 л – указывает на то, что его не придется пополнять слишком часто. Парогенератор Braun IS3155VI можно применять как горизонтально, так и вертикально. За долгий срок службы модели отвечают противокапельная система, опция защиты от накипи и автоматическое отключение.
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Парогенератор Braun IS3155VI освободит вас от утомительного отглаживания белья утюгом. С его использованием можно одинаково эффективно отпаривать деловые костюмы и очищать от бактерий всевозможные поверхности. Скорость подачи пара для модели достигает 125 г/мин. Объем резервуара для жидкости – 2 л – указывает на то, что его не придется пополнять слишком часто. Парогенератор Braun IS3155VI можно применять как горизонтально, так и вертикально. За долгий срок службы модели отвечают противокапельная система, опция защиты от накипи и автоматическое отключение.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Парогенератор Braun IS3155 VI SS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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