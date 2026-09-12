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Душевая стойка Savol (S-009045C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая стойка Savol (S-009045C)

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Душевая стойка Savol (S-009045C) - фото 1
Душевая стойка Savol (S-009045C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
бронза
Диаметр верхнего душа, мм
22.8 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая стойка Savol (S-009045C) - фото 1
  • Душевая стойка Savol (S-009045C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687194
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
бронза
Диаметр верхнего душа, мм
22.8 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
74х29х9
Вес, кг.
4.82

Описание товара Душевая стойка Savol (S-009045C)

Душевая система Savol - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочной и надежной латуни, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.. Керамический картридж и рычажное управление обеспечивают долгий срок службы и надежность механизма.



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Отзывы о товаре Душевая стойка Savol (S-009045C)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
бронза
Диаметр верхнего душа, мм
22.8 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система Savol - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочной и надежной латуни, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.. Керамический картридж и рычажное управление обеспечивают долгий срок службы и надежность механизма.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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