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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N)

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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N) - фото 1
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N) - фото 2
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N) - фото 1
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N) - фото 2
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687186
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
13
Основной материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
30x13x5
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х5
Вес, г.
750

Описание товара Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N)

полка прямоугольная одноэтажная fixsen hotel, черная, но в данном случае графит, из нержавеющей стали.

Отзывы о товаре Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
13
Основной материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
30x13x5
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Описание
полка прямоугольная одноэтажная fixsen hotel, черная, но в данном случае графит, из нержавеющей стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hotel графит (FX-31003N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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