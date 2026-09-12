Top.Mail.Ru
Полка для полотенец Haiba хром (HB806) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка для полотенец Haiba хром (HB806)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полка для полотенец Haiba хром (HB806) - фото 1
Полка для полотенец Haiba хром (HB806) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Полка для полотенец Haiba хром (HB806) - фото 1
  • Полка для полотенец Haiba хром (HB806) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685678
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
23
Глубина, см
15
Длина, м
58
Основной материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
23x15x58
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х54х35
Вес, кг.
1.34

Описание товара Полка для полотенец Haiba хром (HB806)

Полка для полотенец Haiba хром (HB806)

Отзывы о товаре Полка для полотенец Haiba хром (HB806)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
23
Глубина, см
15
Длина, м
58
Основной материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
23x15x58
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Описание
Полка для полотенец Haiba хром (HB806)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для полотенец Haiba хром (HB806) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...