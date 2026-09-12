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Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D)

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Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 1
Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 2
Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 3
Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 4
Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 5
Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 1
  • Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 2
  • Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 3
  • Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 4
  • Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 5
  • Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682246
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
6.2
Глубина, см
22
Длина, м
32.5
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, пластиковая вставка, крепеж
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка, пластиковая вставка, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
62x220x220
Габаритные размеры), см
6.2x22x22
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х6
Вес, кг.
1.05

Описание товара Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D)

Серия Hotel создана специально для сегмента HoReCa и наделена повышенными эксплуатационными характеристиками. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Отзывы о товаре Полка FIXSEN Hotel угловая одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003D)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
6.2
Глубина, см
22
Длина, м
32.5
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, пластиковая вставка, крепеж
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка, пластиковая вставка, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Развернуть
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
62x220x220
Габаритные размеры), см
6.2x22x22
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Hotel создана специально для сегмента HoReCa и наделена повышенными эксплуатационными характеристиками. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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