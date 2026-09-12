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Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин "HOTEL" (FX-31051-1G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин "HOTEL" (FX-31051-1G)

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Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин &quot;HOTEL&quot; (FX-31051-1G) - фото 1
Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин &quot;HOTEL&quot; (FX-31051-1G) - фото 2
Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин &quot;HOTEL&quot; (FX-31051-1G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин &quot;HOTEL&quot; (FX-31051-1G) - фото 1
  • Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин &quot;HOTEL&quot; (FX-31051-1G) - фото 2
  • Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин &quot;HOTEL&quot; (FX-31051-1G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684671
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Высота, см
6.5
Глубина, см
22
Основной материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
золото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х7
Вес, г.
5

Описание товара Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин "HOTEL" (FX-31051-1G)

угловая полка для ванной комнаты, одноэтажная, золото-сатин, коллекция hotel.

Отзывы о товаре Полка угловая Fixsen одноэтажная золото-сатин "HOTEL" (FX-31051-1G)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Высота, см
6.5
Глубина, см
22
Основной материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
золото
Страна производитель
Китай
Описание
угловая полка для ванной комнаты, одноэтажная, золото-сатин, коллекция hotel.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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