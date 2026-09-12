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Душевая система HAIBA (HB23803-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система HAIBA (HB23803-7)

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Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 1
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 2
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 3
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 4
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 5
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 6
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 7
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 8
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 9
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 10
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 11
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 12
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 13
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 14
Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20x20 см
Диаметр ручного душа, мм
8 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 1
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 2
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 3
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 4
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 5
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 6
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 7
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 8
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 9
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 10
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 11
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 12
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 13
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 14
  • Душевая система HAIBA (HB23803-7) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687126
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20x20 см
Диаметр ручного душа, мм
8 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
86х56х41
Вес, кг.
5.82

Описание товара Душевая система HAIBA (HB23803-7)

Душевая система Haiba - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочной и надежной латуни, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем 20х20 см. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система HAIBA (HB23803-7)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20x20 см
Диаметр ручного душа, мм
8 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система Haiba - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочной и надежной латуни, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем 20х20 см. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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