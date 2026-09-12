Гигиенический душ со смесителем Haiba белый (HB5516-8)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba белый (HB5516-8)
Гигиенический душ Haiba идеальное решение для поддержания чистоты и свежести в вашей ванной комнате. Выполнен из высококачественной латуни, что гарантирует его прочность и долговечность. Корпус в виде подставки позволяет удобно разместить на нем все необходимые средства гигиены. Встроенный керамический картридж обеспечивает плавную и надежную регулировку температуры воды. Длинный 120-сантиметровый шланг позволяет свободно перемещаться и комфортно использовать гигиенический душ. Однорежимная лейка изготовлена из прочного ABS-пластика, что делает ее легкой и простой в уходе. Благодаря компактным размерам и простому дизайну, гигиенический душ легко вписывается в любой интерьер ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитГигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитГигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром
-
В наличииЦена 12 260 руб.3065 руб. в СплитГигиенический душ Hansgrohe Round 29232000 хром
-
В наличииЦена 13 720 руб.3430 руб. в СплитГигиенический душ Hansgrohe Round 29230700 матовый белый
-
В наличииЦена 13 720 руб.3430 руб. в СплитГигиенический душ Hansgrohe Round 29230670 матовый черный
-
В наличииЦена 14 280 руб. 15 120 руб.3570 руб. в СплитГигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL)
-
В наличииЦена 14 950 руб.3738 руб. в СплитГигиенический душ Hansgrohe Square 29233000 хром
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром
-
В наличииЦена 16 950 руб.4238 руб. в СплитГигиенический душ Hansgrohe Round 29232670 матовый черный
-
В наличииЦена 18 090 руб.4523 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM Like F0202600 хром
-
В наличииЦена 18 210 руб.4553 руб. в СплитГигиенический душ Hansgrohe Round 29232700 матовый белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Гигиенический душ со смесителем Haiba белый (HB5516-8)