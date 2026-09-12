Смеситель для кухонной мойки Savol (S-L1805B-12)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Высота излива
200
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686845
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6.5
Длина, м
49.6
Габариты (ВxГxШ), мм
440x246x50
Габаритные размеры), см
44x24.6x5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
29.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Высота излива
200
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на шпильку (1шт.)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х7
Вес, кг.
2.65
Описание товара Смеситель для кухонной мойки Savol (S-L1805B-12)
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6.5
Длина, м
49.6
Габариты (ВxГxШ), мм
440x246x50
Габаритные размеры), см
44x24.6x5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
29.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, упаковка
Развернуть
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Высота излива
200
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на шпильку (1шт.)
Страна производитель
Китай
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-L1805B-12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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