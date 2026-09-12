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Душевая штанга Fmark (FS90666H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая штанга Fmark (FS90666H)

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Душевая штанга Fmark (FS90666H) - фото 1
Душевая штанга Fmark (FS90666H) - фото 2
Душевая штанга Fmark (FS90666H) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
черный
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая штанга Fmark (FS90666H) - фото 1
  • Душевая штанга Fmark (FS90666H) - фото 2
  • Душевая штанга Fmark (FS90666H) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686818
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
черный
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - сталь
Размеры в упаковке, см
68х9х6
Вес, г.
660

Описание товара Душевая штанга Fmark (FS90666H)

Душевая штанга с мыльницей Fmark сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и высокое качество за доступную цену. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.



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Отзывы о товаре Душевая штанга Fmark (FS90666H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
черный
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - сталь
Описание
Душевая штанга с мыльницей Fmark сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и высокое качество за доступную цену. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Доставка
Отзывы


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