Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR90C1-H)
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Характеристики
Описание товара Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR90C1-H)
Душевой гарнитур с тремя режимами (тропический душ, кран, ручная лейка) незаменимая часть в интерьере ванной комнаты, сочетающее в себе функциональность, удобство и эстетику. Душевая стойка подойдет как для ванны, так и для душевых кабин и душевых уголков. Верхняя большая лейка позволит окунуться в ощущения релакса от эффекта тропического дождя или водопада. Комплект включает в себя всё необходимое: смеситель с поворотным изливом, стильную душевую стойку, ручную лейку, регулируемую штангу, мобильный держатель позволяющий закреплять ручной душ на любой высоте, прочный шланг, переключатель режимов, аэратор для улучшения потока воды, набор креплений и крепежей. Изолированные водотоки в ручке душевой насадки защищают покрытие от разрушения и не допускают нагревания поверхности. Струйные форсунки душа легко очищаются от известкового налета благодаря гибким силиконовым вставкам. Регулируемая труба позволяет душу быть высоким, длинным или коротким для удобства.
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