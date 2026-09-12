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Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-005099Q купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-005099Q

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Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-005099Q
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686782
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15.5
Глубина, см
24.9
Длина, м
60.5
Ориентация
универсальная
Основной материал
нержавеющая сталь
Покрытие фасада
матовое
Габариты (ВxГxШ), мм
155x249x605
Габаритные размеры), см
15.5x24.9x60.5
Страна производства
Китай
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х6
Вес, кг.
2.08

Описание товара Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-005099Q

полка для полотенец откидная 60 см savol s-005099q, изготовлена из нержавеющей стали, имеет матовое покрытие и графитовый цвет.

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15.5
Глубина, см
24.9
Длина, м
60.5
Ориентация
универсальная
Основной материал
нержавеющая сталь
Покрытие фасада
матовое
Габариты (ВxГxШ), мм
155x249x605
Габаритные размеры), см
15.5x24.9x60.5
Страна производства
Китай
Цвет изделия
графит
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Страна производитель
Китай
Описание
полка для полотенец откидная 60 см savol s-005099q, изготовлена из нержавеющей стали, имеет матовое покрытие и графитовый цвет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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