Top.Mail.Ru
Полка для полотенец Savol S-06544H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка для полотенец Savol S-06544H

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полка для полотенец Savol S-06544H - фото 1
Полка для полотенец Savol S-06544H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Полка для полотенец Savol S-06544H - фото 1
  • Полка для полотенец Savol S-06544H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686774
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
22.2
Глубина, см
60.2
Длина, м
60.2
Ориентация
универсальная
Основной материал
латунь
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х26х9
Вес, кг.
2.63

Описание товара Полка для полотенец Savol S-06544H

полка для полотенец savol s-06544h из серии 65h, изготовлена из латуни, имеет черный матовый цвет, предназначена для настенной установки, гарантия 5 лет.

Отзывы о товаре Полка для полотенец Savol S-06544H




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
22.2
Глубина, см
60.2
Длина, м
60.2
Ориентация
универсальная
Основной материал
латунь
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Описание
полка для полотенец savol s-06544h из серии 65h, изготовлена из латуни, имеет черный матовый цвет, предназначена для настенной установки, гарантия 5 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для полотенец Savol S-06544H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...