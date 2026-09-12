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Душевая стойка Savol (SK-H3145W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая стойка Savol (SK-H3145W)

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Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 1
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 2
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 3
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 4
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 5
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 6
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 7
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 8
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 9
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 10
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 11
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 12
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 13
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 14
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 15
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 16
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 17
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 18
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 19
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 20
Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
19.2x30 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 1
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 2
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 3
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 4
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 5
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 6
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 7
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 8
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 9
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 10
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 11
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 12
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 13
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 14
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 15
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 16
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 17
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 18
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 19
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 20
  • Душевая стойка Savol (SK-H3145W) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686728
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
19.2x30 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
90х42х12
Вес, кг.
7.4

Описание товара Душевая стойка Savol (SK-H3145W)

Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты.



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Отзывы о товаре Душевая стойка Savol (SK-H3145W)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
19.2x30 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
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Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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