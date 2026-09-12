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Полка для полотенец BELZ (B90324) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка для полотенец BELZ (B90324)

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Полка для полотенец BELZ (B90324) - фото 1
Полка для полотенец BELZ (B90324) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Полка для полотенец BELZ (B90324) - фото 1
  • Полка для полотенец BELZ (B90324) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686462
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
12.05
Глубина, см
22.1
Длина, м
62
Основной материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
620х120,5х221
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х47х27
Вес, кг.
1.27

Описание товара Полка для полотенец BELZ (B90324)

полка для полотенец belz b90324 из нержавеющей стали, современный дизайн, чёрный матовый цвет, настенная установка.

Отзывы о товаре Полка для полотенец BELZ (B90324)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
12.05
Глубина, см
22.1
Длина, м
62
Основной материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
620х120,5х221
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Описание
полка для полотенец belz b90324 из нержавеющей стали, современный дизайн, чёрный матовый цвет, настенная установка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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