Душевая система BELZ (B24613-3)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Душевая система BELZ (B24613-3)
Душевая система BELZ B24613 - это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Система оснащена изливом, что позволяет использовать ее не только для душа, но и для наполнения ванны. Корпус душевой системы изготовлен из латуни, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Покрытие из хрома придает изделию блеск и защищает его от царапин и пятен. Управление смесителем осуществляется при помощи рычажного механизма, что делает его использование удобным и простым. Запорный клапан, выполненный из керамического картриджа, обеспечивает плавную и точную регулировку температуры воды. Душевая система оснащена аэратором, который смешивает воду с воздухом, что делает струю воды более мягкой и приятной на ощупь. Кроме того, система оборудована антиизвестковым покрытием, которое предотвращает образование известкового налета на поверхности. Комплектация душевой системы включает в себя верхний душ, лейку, шланг и смеситель. Монтаж системы осуществляется вертикально, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. Душевая система BELZ B24613 - это сочетание стиля, функциональности и качества, которое станет отличным дополнением к вашей ванной комнате.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 490 руб.4373 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000000 хром
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный
-
В наличииЦена 22 990 руб.5748 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790000 хром
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790022 черный
-
В наличииЦена 29 490 руб. 31 770 руб.7373 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром
-
В наличииЦена 33 480 руб.8370 руб. в СплитДушевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хор...
-
В наличииЦена 33 790 руб. 36 360 руб.8448 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777400...
-
В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520000 хром
-
В наличииЦена 35 090 руб. 37 800 руб.8773 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777403...
-
В наличииЦена 35 590 руб.8898 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520300 черный
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитДушевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA
-
В наличииЦена 37 290 руб.9323 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Отзывы о товаре Душевая система BELZ (B24613-3)