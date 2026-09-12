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Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6108) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6108)

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Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6108) - фото 1
Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6108) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6108) - фото 1
  • Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6108) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685829
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
24.3
Глубина, см
3.5
Длина, м
23.4
Дополнительный материал
стекло
Основной материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
23,4x24,3x3,5
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х39х31
Вес, г.
930

Описание товара Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6108)

двустороннее, телескопическое, поворотное.

Отзывы о товаре Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6108)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
24.3
Глубина, см
3.5
Длина, м
23.4
Дополнительный материал
стекло
Основной материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
23,4x24,3x3,5
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Описание
двустороннее, телескопическое, поворотное.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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