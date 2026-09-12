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Полка стеклянная Haiba хром (HB1907) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка стеклянная Haiba хром (HB1907)

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Полка стеклянная Haiba хром (HB1907) - фото 1
Полка стеклянная Haiba хром (HB1907) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Полка стеклянная Haiba хром (HB1907) - фото 1
  • Полка стеклянная Haiba хром (HB1907) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685695
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
7
Глубина, см
11.8
Длина, м
52
Дополнительный материал
металл
Основной материал
стекло
Габариты (ВxГxШ), мм
70x118x520
Габаритные размеры), см
7x11,8x52
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х25х14
Вес, кг.
1.29

Описание товара Полка стеклянная Haiba хром (HB1907)

стеклянная полка haiba hb1907, хром, 1-ярусная.

Отзывы о товаре Полка стеклянная Haiba хром (HB1907)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
7
Глубина, см
11.8
Длина, м
52
Дополнительный материал
металл
Основной материал
стекло
Габариты (ВxГxШ), мм
70x118x520
Габаритные размеры), см
7x11,8x52
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Описание
стеклянная полка haiba hb1907, хром, 1-ярусная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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