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Полка стеклянная Haiba хром (HB8807) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка стеклянная Haiba хром (HB8807)

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Полка стеклянная Haiba хром (HB8807) - фото 1
Полка стеклянная Haiba хром (HB8807) - фото 2
Полка стеклянная Haiba хром (HB8807) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Полка стеклянная Haiba хром (HB8807) - фото 1
  • Полка стеклянная Haiba хром (HB8807) - фото 2
  • Полка стеклянная Haiba хром (HB8807) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685686
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
6
Глубина, см
11.8
Длина, м
52.1
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Основной материал
стекло
Габариты (ВxГxШ), мм
60x118x521
Габаритные размеры), см
6x11,8x52,1
Страна производства
Германия
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х28х27
Вес, кг.
1.3

Описание товара Полка стеклянная Haiba хром (HB8807)

стеклянная полка для ванны.

Отзывы о товаре Полка стеклянная Haiba хром (HB8807)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
6
Глубина, см
11.8
Длина, м
52.1
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Основной материал
стекло
Габариты (ВxГxШ), мм
60x118x521
Габаритные размеры), см
6x11,8x52,1
Страна производства
Германия
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
стеклянная полка для ванны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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