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Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7)

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Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7) - фото 1
Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7) - фото 2
Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7) - фото 1
  • Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7) - фото 2
  • Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685675
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
14.5
Глубина, см
15
Основной материал
нержавеющая сталь
Покрытие фасада
матовое
Габаритные размеры), см
14,5x15x55
Страна производства
Германия
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х50х26
Вес, кг.
1.41

Описание товара Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7)

Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7)

Отзывы о товаре Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
14.5
Глубина, см
15
Основной материал
нержавеющая сталь
Покрытие фасада
матовое
Габаритные размеры), см
14,5x15x55
Страна производства
Германия
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Полка для полотенец Haiba черный (HB8424-7)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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