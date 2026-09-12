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Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804)

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Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 1
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 2
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 3
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 4
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 5
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 6
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 7
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 8
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 9
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 10
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 11
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 12
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
167
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 1
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 2
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 3
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 4
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 5
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 6
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 7
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 8
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 9
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 10
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 11
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 12
  • Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685556
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
21
Длина, м
37
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, керамический картридж 35 мм, гибкая подводка 1/2, переключатель с керамическими пластинами, шланг 1.5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка, металлическая рукоятка, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
167
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х25х21
Вес, кг.
2.6

Описание товара Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804)

Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель на борт ванной, Haiba имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель для ванны Haiba, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний: Аэратор – прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель на борт ванны Haiba (HB80804)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
21
Длина, м
37
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, керамический картридж 35 мм, гибкая подводка 1/2, переключатель с керамическими пластинами, шланг 1.5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка, металлическая рукоятка, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
167
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель на борт ванной, Haiba имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель для ванны Haiba, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний: Аэратор – прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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