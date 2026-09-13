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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 
Начислим 444 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром
7 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром

Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Описание
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500, хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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