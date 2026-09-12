Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513)
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Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685208
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
14
Габариты (ВxГxШ), мм
107x120x186
Габаритные размеры), см
10.7x12x18.6
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, керамический картридж 35 мм, лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1.2 м, металлическая рукоятка, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
17
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х24
Вес, кг.
1.61
Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513)
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
14
Габариты (ВxГxШ), мм
107x120x186
Габаритные размеры), см
10.7x12x18.6
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, керамический картридж 35 мм, лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1.2 м, металлическая рукоятка, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
17
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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