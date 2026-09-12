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Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513)

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Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 1
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 2
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 3
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 4
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 5
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 6
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 7
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 8
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 9
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 10
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 11
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Монтаж
настенный
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 1
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 2
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 3
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 4
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 5
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 6
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 7
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 8
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 9
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 10
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 11
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685208
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
14
Габариты (ВxГxШ), мм
107x120x186
Габаритные размеры), см
10.7x12x18.6
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, керамический картридж 35 мм, лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1.2 м, металлическая рукоятка, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
17
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х24
Вес, кг.
1.61

Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513)

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный

Отзывы о товаре Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5513)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
14
Габариты (ВxГxШ), мм
107x120x186
Габаритные размеры), см
10.7x12x18.6
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, керамический картридж 35 мм, лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1.2 м, металлическая рукоятка, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
17
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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