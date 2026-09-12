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Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH)

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Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 1
Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 2
Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 3
Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 4
Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 5
Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 1
  • Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 2
  • Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 3
  • Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 4
  • Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 5
  • Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684844
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
87х42х10
Вес, кг.
4.49

Описание товара Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH)

Душевая система ПРОФСАН PSM-805-81CH имеет смеситель с термостатом. Удобное, красивое и функциональное решение для принятия душа. Благодаря термоэлементу, предохранительному упору на 38 градусах и постоянному поддержанию заданной температуры, достигается высокая безопасность использования. Смеситель выполнен из высококачественной латуни - надёжный и эргономичный. С этим душевым комплектом стихия тропического ливня всегда под вашим контролем и в вашем распоряжении.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом ПРОФСАН (PSM-805-81CH)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Описание
Душевая система ПРОФСАН PSM-805-81CH имеет смеситель с термостатом. Удобное, красивое и функциональное решение для принятия душа. Благодаря термоэлементу, предохранительному упору на 38 градусах и постоянному поддержанию заданной температуры, достигается высокая безопасность использования. Смеситель выполнен из высококачественной латуни - надёжный и эргономичный. С этим душевым комплектом стихия тропического ливня всегда под вашим контролем и в вашем распоряжении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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