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Пенал VIANT "Марсель" подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пенал VIANT "Марсель" подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN)

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Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 1
Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 2
Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 3
Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 4
Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 5
Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 1
  • Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 2
  • Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 3
  • Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 4
  • Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 5
  • Пенал VIANT &quot;Марсель&quot; подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684764
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
160
Глубина, см
30
Основной материал
ЛДСП
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
300х300х1600
Габаритные размеры), см
30х160х30
Система хранения
2 дверки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.62х0.32х0.32
Вес, кг.
26.5

Описание товара Пенал VIANT "Марсель" подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN)

подвесной пенал для ванной комнаты, изготовленный из лдсп и мдф, с механизмом доводчика.

Отзывы о товаре Пенал VIANT "Марсель" подвесной правый/левый 300х300х1600 (VMAR300-PEN)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
160
Глубина, см
30
Основной материал
ЛДСП
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
300х300х1600
Габаритные размеры), см
30х160х30
Система хранения
2 дверки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
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Страна производитель
Китай
Описание
подвесной пенал для ванной комнаты, изготовленный из лдсп и мдф, с механизмом доводчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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