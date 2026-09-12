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Пенал Runo левый 30 (00000000123) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пенал Runo левый 30 (00000000123)

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Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 1
Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 2
Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 3
Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 4
Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 5
Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 6
Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 7
Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 8
Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 9
Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 1
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 2
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 3
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 4
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 5
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 6
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 7
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 8
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 9
  • Пенал Runo левый 30 (00000000123) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684065
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
191
Глубина, см
31.3
Длина, м
31.3
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
пенал
Комплект ножек
да
Комплектация
пенал, ящики, ножки, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
левая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
1910x313x300
Габаритные размеры), см
191x31.3x30
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.94х0.34х0.33
Вес, кг.
31.8

Описание товара Пенал Runo левый 30 (00000000123)

Пенал RUNO 30 левый 00000000123 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет две распашные дверцы, в нижнем и верхнем отделениях по одной встроенной полке и два выдвижных ящика на шариковых направляющих. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 4 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Пенал Runo левый 30 (00000000123)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
191
Глубина, см
31.3
Длина, м
31.3
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
пенал
Комплект ножек
да
Комплектация
пенал, ящики, ножки, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
левая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
1910x313x300
Габаритные размеры), см
191x31.3x30
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Пенал RUNO 30 левый 00000000123 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет две распашные дверцы, в нижнем и верхнем отделениях по одной встроенной полке и два выдвижных ящика на шариковых направляющих. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 4 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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