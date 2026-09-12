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Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полупенал Runo угловой 30 (00000000005)

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Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 3
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Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 5
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 6
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 7
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 8
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 9
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 10
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 11
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 1
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 2
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 3
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 4
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 5
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 6
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 7
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 8
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 9
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 10
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 11
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684060
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
86.6
Глубина, см
30.2
Длина, м
30.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал
Комплект ножек
да
Комплектация
полупенал, фурнитура, ножки хром, ножка пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
866x302x302
Габаритные размеры), см
86.6x30.2x30.2
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х33х33
Вес, кг.
16.8

Описание товара Полупенал Runo угловой 30 (00000000005)

Полу-пенал RUNO 30 угловой 00000000005 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну распашную дверцу и одну встроенную полку. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 1 ручка, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Полупенал Runo угловой 30 (00000000005)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
86.6
Глубина, см
30.2
Длина, м
30.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал
Комплект ножек
да
Комплектация
полупенал, фурнитура, ножки хром, ножка пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
866x302x302
Габаритные размеры), см
86.6x30.2x30.2
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Полу-пенал RUNO 30 угловой 00000000005 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну распашную дверцу и одну встроенную полку. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 1 ручка, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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